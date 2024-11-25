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Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

First News Media22:53 - 25 / 11 / 2024
Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в ходе телефонного разговора глава нашего государства поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Президент Азербайджана отметил, что убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия американского народа к проводимому им политическому курсу.

Глава нашего государства подчеркнул, что деятельность Президента Дональда Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.

Отметив, что в период первого президентского срока Дональд Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, глава нашего государства выразил надежду, что будут прилагаться совместные усилия для продвижения двусторонних отношений.

В свою очередь Президент Дональд Трамп выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за искренние поздравления. Дональд Трамп подчеркнул важность совместных усилий с целью развития сотрудничества между нашими странами.

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