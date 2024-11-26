Ушел из жизни народный артист Расим Абдуллаев

На 81-м году жизни не стало народного артиста Азербайджана, виолончелиста Расима Абдуллаева.

О смерти музыканта в социальной сети Facebook сообщил дирижер, народный артист Рамиз Мелик-Асланов.

Расим Абдуллаев родился 6 июля 1944 года в Баку и прошел впечатляющий путь в мире музыки. Он окончил Среднюю музыкальную школу имени Бюльбюля, продолжил обучение в Бакинской музыкальной академии и аспирантуре Московской государственной консерватории, а также в Азербайджанской национальной консерватории.

Его профессиональная деятельность охватывала не только Азербайджан, но и такие страны, как Египет и Сирия. В качестве преподавателя Бакинской музыкальной академии он внес важный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры.

Allah rəhmət eləsin!