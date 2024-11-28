Президент Азербайджана поздравил албанского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Албании Байраму Бегаю по случаю национального праздника этой страны.

Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Укрепление и обогащение новым содержанием построенных на добрых традициях наших межгосударственных отношений, партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке, вызывают удовлетворение. В то же время хотел бы особо отметить наше эффективное сотрудничество в рамках международных организаций. Наш активный политический диалог создает хорошую основу для дальнейшего расширения совместной деятельности во всех сферах», - говорится в послании.

Глава Азербайджанского государства отметил, что совершенные за последнее время взаимные визиты на высшем уровне придали новый импульс развитию межгосударственных связей и сотрудничества между двумя странами.

«Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления азербайджано-албанских дружественных отношений, углубления взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев и пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Албании – постоянного благополучия и процветания.