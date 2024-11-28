Азербайджанский лидер поздравил Президента Тимор-Лесте с национальным праздником

Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте по случаю национального праздника – Дня провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.

Письмо опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Динамичное развитие в последнее время дружественных отношений между Азербайджаном и Тимор-Лесте вызывает удовлетворение. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан открыл новую страницу в истории наших двусторонних отношений.

Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте, отмечающих в этом году 20-летие установления дипломатических отношений, будут развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах будет и впредь успешно продолжаться», - подчеркивается в письме, в завершение которого Ильхам Алиев пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Тимор-Лесте – постоянного благополучия и процветания.