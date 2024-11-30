По инициативе посольства Азербайджана состоялась акция по посадке деревьев в Бразилии - ФОТО

В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» 28 ноября в городском парке бразильской столицы по инициативе и организации посольства Азербайджана в этой стране прошла акция по посадке деревьев под названием «Из Баку до Белена».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, в ходе акции было посажено 29 белых и фиолетовых деревьев ипе, символизирующих COP29.

Выступая на акции, посол, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан, член партии СДП и парламента Амазонии, глава бразильской делегации в парламенте Меркосур сенатор Нелсиньо Трейс и руководитель министерского кабинета по туризму Бразилии Жанара Брага отметили, что каждое дерево посажено в целях декарбонизации и борьбы с изменением климата. По их словам, каждый шаг является важным процессом по снижению уровня парниковых газов в атмосфере и воздействия на окружающую среду, а также сильным месседжем для будущих поколений.

В выступлениях особо подчеркивалась важность конференции COP29 и COP30, которая пройдет в следующем году в городе Белен, вопросы взаимодействия, исходящего из общих интересов и обязательств Азербайджана и Бразилии.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Бразилии (послы Казахстана, Беларуси, Омана, ОАЭ, Норвегии, Венгрии, Ирана, Суринама, Камеруна, Сербии, другие члены дипкорпуса), сотрудники Федерального Сената, Федерального правительства, Федерального округа и Администрации городского парка.