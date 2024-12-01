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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Румынии

First News Media11:20 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Румынии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса по случаю национального праздника Румынии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Румынии от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Азербайджан и Румынию связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Наше взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах является одним из факторов, обусловливающих динамичное развитие межгосударственных отношений.

В настоящее время имеются благоприятные условия для дальнейшего развития нашего партнерства в ряде областей. Верю, что сотрудничество между Азербайджаном и Румынией как в двустороннем порядке, так и на многосторонних платформах и впредь будет служить благополучию наших народов и стран.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Румынии - постоянного благополучия и процветания.

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