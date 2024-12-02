Ильхам Алиев поздравил Президента Лаоса с национальным праздником

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту поздравительное послание по случаю национального праздника.

В поздравлении главы государства говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня Республики Лаосской Народно-Демократической Республики.

Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Лаосом. С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Казани в октябре текущего года, прошедшую в обстановке искренности и взаимного доверия.

Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития наших дружественных отношений, еще большего углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания».