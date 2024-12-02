Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

В поздравлении главы государства говорится:

«По случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости рад от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу.

Под Вашим руководством Объединенные Арабские Эмираты добились существенных достижений и стали одной из самых развитых стран мира, завоевавших большие успехи.

Межгосударственные отношения Азербайджан-ОАЭ, построенные на братстве, взаимном

уважении, доверии и поддержке, в настоящее время динамично и всесторонне развиваются. Наш активный политический диалог создает хорошую основу для дальнейшего расширения нашего сотрудничества во всех сферах. Два Ваших визита в Азербайджан в текущем году говорят о высоком уровне наших братских отношений.

В последнее время отношения между нашими странами вступили на качественно новый этап, определены новые направления развития сотрудничества. Важные шаги, которые мы предпринимаем в энергетическом секторе, в частности в сфере зеленой энергии, вызывают удовлетворение. В этой связи хотел бы отдельно подчеркнуть эффективную деятельность компании Masdar Вашей страны в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане.

В то же время приветствую сложившееся успешное сотрудничество между председательством Азербайджана на COP29 и председательством ОАЭ на COP28, выражаю уверенность в том, что наши страны будут и дальше работать сообща для продвижения климатической деятельности.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания».