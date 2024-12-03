Азербайджан стал председателем региональной группы и вошел в Бюро СОР16

На проходящей в Эр-Рияде 2-13 декабря 16-й Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Азербайджан единогласно избран председателем региональной группы Центральной и Восточной Европы, в которой он представлен, сроком на два года, а также членом Бюро COP16.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД АР.

В период председательства Азербайджан также будет выполнять функции вице-президента Конференции сторон.

В группу Центральной и Восточной Европы входят 15 стран, включая Азербайджан.

Учрежденная в 2001 году в рамках СОР5 Региональная программа действий группы Восточной и Центральной Европы UNCCD была утверждена в 2015 году.

В рамках группы определены приоритетные области, такие как усиление региональной деятельности, повышение знаний, экологическое сельское хозяйство и другие.

Основные задачи Бюро COP16, представляющего 12 регионов, включают контроль за выполнением решений COP и организацию работы для последующих встреч COP.

Бюро COP также осуществляет контроль за выполнением обязательств между сессиями COP.