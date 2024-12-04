Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ФОТО

4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции и главу делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выразив признательность Мевлюту Чавушоглу за участие в международной конференции, которую Община Западного Азербайджана проведет в Баку, глава государства коснулся важности этого мероприятия.

Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, также подчеркнул значение этой конференции и поблагодарил за приглашение на мероприятие.

Он передал поздравления с победой партии «Ени Азербайджан» на состоявшихся в этом году парламентских выборах в Азербайджане. Также поздравив Президента Ильхама Алиева с высоким уровнем организации проведенной в Азербайджане COP29, Мевлют Чавушоглу расценил это мероприятие как исторический саммит, подчеркнул большое значение принятых здесь решений.

Отметив высокий уровень организации и значение СОР29, глава государства еще раз высоко оценил участие в этом мероприятии делегации во главе с Президентом Турции. Он подчеркнул, что это способствовало еще большему повышению значимости COP29. Коснувшись участия в мероприятии большого числа глав государств и правительств, гостей, Президент Ильхам Алиев сказал, что конференция была очень успешной с точки зрения принятых на ней решений. Он подчеркнул, что COP29 еще раз продемонстрировала всему миру потенциал и лидерские способности Азербайджана. Глава государства сказал, что это также является очередным успехом тюркского мира.

На встрече было отмечено, что дружеские, братские и союзнические отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, в том числе на межпарламентском уровне, выражена уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

Источник: АЗЕРТАДЖ