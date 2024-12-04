Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 декабря позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

В ходе телефонного разговора Президент Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с успешной организацией COP29 и подчеркнул важность ее результатов для продвижения глобальной климатической повестки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления и с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и активный вклад делегации Таджикистана в обсуждения.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам сотрудничества в рамках председательства Таджикистана в СНГ в предстоящем периоде.