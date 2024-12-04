Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Cписок нематериального культурного наследия.

Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X.

"Сегодня, в ходе 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Асунсьоне, Парагвай, номинация под названием «Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане», отражающая богатую культуру и традиции азербайджанского народа, была успешно включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества!

Таким образом, число элементов азербайджанской культуры, включенных в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, достигло 24.

Этот элемент культурного наследия является не только свидетельством ярких традиций Азербайджана, но и ценным вкладом в мировую культуру. Он подчеркивает неизменную поддержку Азербайджана в продвижении ценностей ЮНЕСКО.

Мы от всего сердца поздравляем азербайджанский народ с этим замечательным достижением!", - говорится в публикации.