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Стала известна дата приезда Лео Месси в Баку

Теймур Максутов12:49 - Сегодня
Стала известна дата приезда Лео Месси в Баку

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси приедет в Баку.

Вместе с легендой футбола в Баку прилетят и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

11 декабря запланирована встреча с фанатами. Она состоится в Бакинском Кристальном Зале. Поклонники получат уникальную возможность увидеть лучшего футболиста мира — чемпиона мира, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Участников мероприятия ждут незабываемые моменты и увлекательное время, проведённое вместе с футбольными звёздами. Также гости смогут посмотреть фильм о футбольной жизни и борьбе Лионеля Месси. В фильме будут представлены уникальные моменты, связанные с жизнью и карьерой этой легенды футбола.

Особую атмосферу мероприятию создаст музыкальная программа. На сцене Бакинского Кристального Зала выступят всемирно известный композитор и певец Вилли Уильям (Willy William) и знаменитая группа «Morandi». Участники смогут насладиться энергичной и запоминающейся музыкальной программой.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в пунктах продаж. Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели.

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