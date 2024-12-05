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Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей

First News Media13:50 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники Форума!

Дорогие дети!

Сердечно приветствую вас по случаю начала работы VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей, желаю всем вам здоровья и счастья.

Дети – завтрашний день общества. Наша главная задача – подарить им надежное будущее под ясным небом. Всесторонняя забота о детях является неотъемлемой частью государственной политики в нашей стране, и это одна из неоценимых заслуг великого лидера Гейдара Алиева. В этом направлении проделан и проводится ряд важных работ. Наши дети имеют все возможности получать качественное образование, развивать свои способности и раскрывать таланты. Одним из наглядных проявлений внимания к правам детей в Азербайджане является то, что ваш Форум приобрел традиционный характер.

Нынешний Форум проводится в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира». Тема детей и экологии, которой он посвящен, отличается своей актуальностью и представляет особое значение с точки зрения жизни наших детей в безопасной окружающей среде. Недавно Азербайджан принял международное мероприятие грандиозного масштаба – очередную, 29-ю, сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На конференции широко обсуждались влияние факторов окружающей среды на здоровье детей, вопросы усиления климатической деятельности во имя детей, потому что все дети на Земле нуждаются в здоровом и чистом мире, зеленом будущем. И они заслуживают этого.

Дорогие участники!

Здесь вы представляете новейшее поколение, ставшее свидетелем дней, когда в летопись нашей независимости были вписаны славные страницы. В вашем лице я обращаюсь ко всем азербайджанским детям: вы счастливы, что являетесь детьми древнего и великого народа, создавшего блестящую культуру. Вы также гаранты нашего будущего. Именно вам мы доверим могучий Азербайджан. Вы очень ценны для нас.

Верю, что всесторонний обмен мнениями, который вы проведете в рамках Форума, и принятые вами решения будут способствовать успешной реализации нашей государственной политики, связанной с детьми».

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