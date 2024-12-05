Ильхам Алиев обратился к участникам VII форума солидарности азербайджанских волонтеров

Волонтерское движение, получившее особый размах в Азербайджане в 90-е годы прошлого века, ставшее примером привязанности к национально-духовным ценностям, служения Родине, является воплощением нынешней успешной деятельности азербайджанской молодежи во имя достижения общей цели.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам VII форума солидарности азербайджанских волонтеров.

«Благодаря всесторонней поддержке нашего государства ряды этого движения постоянно расширяются. Продвигаясь по пути восхождения, оно достигло нынешнего уровня развития и сумело охватить все сферы общественной жизни.

Организация вашего форума в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» представляет особое значение. Так, наши волонтеры, которые в своей практической деятельности всегда руководствуются такими высшими человеческими качествами, как доброта, самоотверженность и бескорыстная помощь, вносят большой вклад в дело просвещения граждан в сфере защиты природы и окружающей среды. В дни проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), являющейся одним из самых крупномасштабных и важных мероприятий в мире, они достойно справились со своими задачами», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в результате полного восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Азербайджан уже переживает новый этап истории своей независимости: «Проводятся беспрецедентные строительные работы для скорейшего возрождения жизни на освобожденных от оккупации территориях. Волонтеры, которые в соответствии с основными принципами молодежной политики своими инновационными социальными инициативами служат устойчивому прогрессу нашей страны, активно участвуют в процессе Великого возвращения».