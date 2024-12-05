В Нахчыване создается промышленный парк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал Указ о создании Нахчыванского промышленного парка.

Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно Указу, Нахчыванский промпарк определяется как территория, имеющая необходимую инфраструктуру и институты управления для осуществления предпринимательской деятельности, используемая с целью производства конкурентоспособной продукции и предоставления услуг посредством применения современных технологий, способствующая эффективной деятельности и развитию предпринимателей.

Организацией деятельности промпарка, его управлением и мероприятиями по его развитию будет заниматься Агентство развития экономических зон при Минэкономики Азербайджана.

На проектные работы по организации деятельности промпарка, обустройству его территории, созданию внешней и внутренней инфраструктуры (электричество, отопление, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, производственные, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) Агентству из Резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2024 год, выделяются 500 тысяч манатов.

Министерству экономики поручено с учетом предложений полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и Кабмина НАР в течение двух месяцев определить приоритеты по промышленной продукции, производимой и перерабатываемой (повторно перерабатываемой) в Нахчыванском промпарке, а также оказываемых здесь услуг.

Также Минэкономики поручено совместно с полномочным представительством Президента, Кабмином НАР и структурами коммунальных служб оказать помощь Агентству в создании на территории промпарка внешней и внутренней инфраструктуры и обеспечить оказание прочих услуг для плодотворной предпринимательской деятельности.

Кабмину НАР предписано в двухмесячный срок выделить в постоянное пользование Агентству с правом передачи в аренду 310 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в юго-западной части города Нахчыван, южнее автодороги Нахчыван-Садарак и уведомить об этом Президента Азербайджана.