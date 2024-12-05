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Кино на неделю: Исторический боевик с Забитом Самедовым в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:55 - Сегодня
Кино на неделю: Исторический боевик с Забитом Самедовым в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Перевозчик душ»

Жанр - ужасы, триллер (США)

Режиссер - Брюс Гудисон

В главных ролях: Ник Фрост, Джордж Букари, Синнёве Карлсен, Люк Норрис. Тесса Парр

Рейтинги: IMDb - 4,1/10, Rotten Tomatoes – 5,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Энн и Патрик после ночной прогулки в расстроенных чувствах садятся в черное такси, водителем которого оказывается добродушный и болтливый мужчина. Пара переживает не лучший этап в отношениях, поэтому неохотно поддерживает диалог. Неожиданно вместо дома они оказываются запертыми в машине на пустынном участке дороги, населенном привидениями. Чтобы выжить, паре необходимо выяснить личность загадочного таксиста и его мотивы.

«Azərbaycan Atabəyləri»

Жанр - исторический, боевик (Азербайджан, Турция)

Режиссер - Меджит Гювен

В главных ролях Забит Самедов Ильгар Мехти Мехрибан Заки

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Фильм освещает жизнь и деяния Шамсаддина Эльдениза и Кара Сунгура - азербайджанских атабеков, сыгравших ключевую роль в укреплении государства в XII веке. Шамсаддин Эльдениз, первый великий атабек Азербайджана, ведет успешные войны, возвращая территории и объединяя страну под своей властью. Кара Сунгур, правитель Арана, участвует в политических интригах и военных кампаниях, защищая свои земли и оказывая влияние на султанат. В картине переданы их борьба за власть, военные достижения и сложные отношения с союзниками и врагами.

«Dabba»

Жанр - ужасы (Турция)

Режиссер - Анастасия Будаква

В главных ролях: Харун Доган, Ханде Суде Алынджа, Эмирхан Парлак

Рейтинги: IMDb - 2,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает историю человека, который, пытаясь найти клад, оказывается в страшном кошмаре. Дед Кенана, обнаруживший карту клада в своей деревне, годами пытался его найти, но безуспешно. Летом, приехав в деревню, Кенан находит записку в сундуке и узнаёт информацию, связанную с картой клада.

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