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Президент Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по вопросу права на возвращение в Западный Азербайджан

First News Media12:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по вопросу права на возвращение в Западный Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении»

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Приветствую вас на II международной конференции на тему «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», организованной в городе Баку Общиной Западного Азербайджана.

В настоящее время более 120 миллионов человек в мире столкнулись с проблемой вынужденного переселения, и без совместных усилий международного сообщества эффективное решение этой проблемы невозможно.

Азербайджанский народ с начала прошлого века также столкнулся с проблемой переселения. Азербайджанцы, проживавшие в Западном Азербайджане – на территории нынешней Армении, подверглись этнической чистке, были поэтапно насильственно изгнаны со своей исторической родины. В результате выселений, приобретших в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах еще более устрашающий характер, сотни тысяч азербайджанцев покинули землю предков и нашли прибежище в Азербайджане. После этих ужасных депортаций в Армении не осталось ни одного азербайджанца, и Армения превратилась в моноэтническое государство.

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков. Армения уничтожила культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое нашим народом в Западном Азербайджане – исторические памятники, кладбища, мечети, исторические поселения, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО общечеловеческой культурной ценностью.

Среди этих историко-культурных памятников сохранилась только Голубая мечеть – один из ярких образцов азербайджанской архитектуры и исламской культуры. Однако Армения, намеренно изменив оригинальный историко-архитектурный стиль Голубой мечети, пытается представить ее под другим названием. Подобные деструктивные шаги, преследующие цель исказить, переписать историю и культурную панораму региона, являются не чем иным, как нетерпимостью и расизмом.

Не удовлетворившись и этим, Армения прибегла к военной агрессии против Азербайджана и оккупировала его территории, совершила этнические чистки, разрушила, разграбила города и села, загрязнила наши земли бесчисленными минами.

Азербайджанский народ никогда не мирился с этой несправедливостью, пытался донести до мира свой голос справедливости. Отечественная война, завершившаяся славной победой Азербайджана в 2020 году, дала возможность нашим соотечественникам, изгнанным из Карабаха и Восточного Зангезура, вернуться в родные края. Эта справедливая борьба Азербайджана является торжеством верховенства международного права и большим вкладом в решение проблемы вынужденного переселения в глобальном масштабе. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется «Государственная программа Великого возвращения».

К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к нашему народу, грезы о мифической «великой Армении», все еще сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и стремительное вооружение этой страны препятствуют достижению прочного мира между двумя странами.

Армения намеренно пытается представить деятельность Общины Западного Азербайджана как угрозу своей территориальной целостности. Однако целью Общины является обеспечение достойного возвращения наших изгнанных из Западного Азербайджана соотечественников на свои исконные земли в условиях мира и безопасности. Это сугубо вопрос прав человека. Представление Арменией деятельности Общины как угрозы является попыткой исказить истинную суть проблемы и отрицать право на возвращение, основанное на международном праве.

Община Западного Азербайджана неоднократно призывала правительство Армении к диалогу, но противоположная сторона отказывалась от этого. Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев. Кроме того, Армения должна дать разрешение на визит миссии ЮНЕСКО по расследованию фактов с целью мониторинга ситуации, связанной с разрушением и искажением историко-культурного наследия, принадлежащего нашему народу, и сотрудничать в этой области.

Крайне важно, чтобы международная общественность поддерживала соответствующие международному праву мирные инициативы членов Общины Западного Азербайджана с целью обеспечения их права на возвращение на родные земли. Эти инициативы, основанные на успешно реализуемой Концепции возвращения, внесут большой вклад в мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев в родные края.

Желаю успехов работе конференции, посвященной защите прав тысяч выходцев из Западного Азербайджана, которые в разное время были насильственно изгнаны с земель своих предков и в настоящее время живут в Азербайджане и ряде стран мира. Уверен, что эта международная конференция, доводящая до внимания международной общественности реалии о депортациях, которым периодически подвергался азербайджанский народ, в ближайшем будущем станет важной международной диалоговой платформой, где будет проводиться обмен мнениями о праве на возвращение и проблеме переселения в мире».

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