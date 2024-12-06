Rent a car оккупировала тротуар: Штрафы проблему не решают – ФОТО – ВИДЕО

Количество автомобилей в нашей стране продолжает расти, что, в свою очередь, приводит к возникновению ряда проблем, в том числе к вопросу безопасности пешеходов.

Некоторые водители и компании паркуют свои автомобили на тротуарах, предназначенных для пешеходов. Один из таких случаев наблюдается на улице Кероглу Рагимова, 70 в Наримановском районе столицы, где тротуар захвачен объектом, занимающимся арендой автомобилей.

Местные жители обратились в редакцию 1news.az, сообщив, что ранее эта проблема была освещена в репортаже Baku TV, и сотрудники дорожной полиции (DYP) выписали штрафы, убрав автомобили с места. Однако уже на следующий день ситуация повторилась.

1news.az обратился по данному вопросу к начальнику отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку Тогрулу Насирли, который отметил, что проблема остается под контролем, и регулярно проводятся профилактические мероприятия.

«К сожалению, несмотря на сделанные предупреждения, некоторые водители продолжают оставлять свои автомобили на тротуарах, предназначенных для комфортного и безопасного передвижения пешеходов. Это нарушение правил и влечет за собой административную ответственность. Добавлю, что в указанном районе нашими сотрудниками уже проводились контрольные и профилактические мероприятия, и в будущем они будут проводиться регулярно», — отметил он.

1news.az также пытался связаться с Исполнительной властью города Баку для получения комментария, но наши попытки оказались тщетны. Мы готовы опубликовать ответ ответственных структур по данной ситуации. Надеемся, что будут предприняты шаги для решения проблемы жителей.

Гафар Агаев