Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен

Президент Ильхам Алиев направил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен поздравительное письмо по случаю ее переизбрания на этот пост.

Об этом говорится на официальном сайте Президента АР.

"Уважаемая госпожа Президент,

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Европейской комиссии.

Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют плодотворные партнерские связи в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, в области безопасности, особенно в энергетическом секторе, носящем стратегический характер и играющем важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на всестороннее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе взаимного уважения и равноправия.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Европейской комиссии успехов в предстоящей деятельности в новом составе", - говорится в письме.