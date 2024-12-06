Ильхам Алиев поздравил финского коллегу с национальным праздником
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Финляндии Александра Стубба с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В поздравлении главы Азербайджанского государства говорится:
«Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Финляндией в дружественном ключе в интересах наших народов. С хорошими впечатлениями вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29 и нашу с Вами встречу.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – благополучия и процветания».