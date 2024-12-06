Ильхам Алиев поздравил финского коллегу с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Финляндии Александра Стубба с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении главы Азербайджанского государства говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Финляндией в дружественном ключе в интересах наших народов. С хорошими впечатлениями вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29 и нашу с Вами встречу.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – благополучия и процветания».