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Бурак Озчивит признается в любви на русском языке в трейлере комедии «Ёлки 11» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:45 - Сегодня
Бурак Озчивит признается в любви на русском языке в трейлере комедии «Ёлки 11» - ВИДЕО

Один из самых популярных турецких актеров Бурак Озчивит впервые снялся в российском кинопроекте, в котором его партнером по съемочной площадке стал звезда нашумевшего сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и известный актер кино и театра Дмитрий Нагиев.

Презентован официальный трейлер одиннадцатой части франшизы «Ёлки» - премьера фильма в российском прокате намечена на 19 декабря, о чем Б.Озчивит сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, призвав зрителей окунуться в праздничное настроение.

«Я вас люблю!» - признается в своих чувствах на русском языке герой Бурака Озчивита в трейлере российской новогодней комедии.

Отметим, что «Ёлки 11» в расписании ведущих сетей кинотеатров в Баку пока не значатся.

Сюжет: Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

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