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Арестован сын «короля плаз» Айдына Демирчи

First News Media19:30 - Сегодня
Арестован сын «короля плаз» Айдына Демирчи

Арестован основатель группы компаний AQA Гафар Дамирчик, сын известного предпринимателя Айдына Дамирчи.

По информации ABC.AZ, вице-президента компании Г.Дамирчи обвиняют в нанесении огромного ущерба природе путем вырубки деревьев.

Правоохранительные органы установили, что компания Monte Ferro под руководством Г.Дамирчи незаконно срубала деревья в лесных массивах Шеки. В результате уничтожения большой площади леса окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 8 млн манатов.

Несколько сотрудников совместной компании с Гафаром Дамирчи были привлечены к уголовной ответственности по статье 259.3 Уголовного кодекса (вырубка деревьев - путем нанесения значительного и особо крупного ущерба группой лиц, заранее вступивших в сговор). По решению суда в отношении Г.Дамирчи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Предприниматель был отправлен со своими сотрудниками прямо из зала суда в СИЗО.

Отметим, что Айдын Дамирчи является владельцем таких бизнес центров, как "Demirchi Tower", бизнес-центр "AGA", "Ariana Business Park", "Caspian Business Center", технологический центр "Lotfi Zadeh" и пр.

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