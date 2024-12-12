ВВП Азербайджана вырос более чем на 4 процента

Объем валового внутреннего продукта, произведенного в январе–ноябре текущего года в Азербайджане, составил 113 млрд 282,4 миллиона манатов, или на 4,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 0,4 процента, а в ненефтегазовом – на 6,4 процента.

Так, 37,1 процента ВВП пришлось на долю промышленности, 10 процентов – торговли и ремонта транспортных средств, 7,1 процента – транспорта и складского хозяйство, 6,2 процента – строительства, 6,1 процента – сельского, лесного хозяйства и рыболовства, 2,5 процента – размещения туристов и общественного питания, 1,8 процента – сектора информации и связи, 19,2 процента – других секторов. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10 процентов ВВП.

ВВП на душу населения составил 11 104,2 маната.

Источник: АЗЕРТАДЖ