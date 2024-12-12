Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своих официальных аккаунтах в социальных сетях фотографией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева проходит 21 год.