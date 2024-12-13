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Депутат предложил освободить ряд лиц от военной службы за определенную плату

First News Media16:28 - Сегодня
Депутат предложил освободить ряд лиц от военной службы за определенную плату

В Милли Меджлисе предлагают освободить от прохождения военной службы лиц, получивших степень магистра и окончивших резидентуру, при условии внесения ими определенной платы.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией при обсуждении поправок в законе "О военной обязанности и военной службе" .

"Со времен Советского Союза существует мнение, что каждый мужчина обязан пройти военную службу. Но у нас есть молодые люди, которые могут быть гораздо полезнее за компьютером. Военное дело — это тоже профессия. Даже если человек годен к военной службе, не обязательно призывать всех без исключения".

Он также предложил рассмотреть возможность применения права на отсрочку для мужчин, имеющих более двух детей и являющихся единственным кормильцем в семье.

Заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азер Мамедов, в свою очередь, сообщил, что обсуждения по вопросу платной военной службы проводились в соответствующих структурах, однако это предложение не получило поддержки.

Он также отметил, что в настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с альтернативной военной службой.

Источник: Report

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