Президент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за выброс мусора и других предметов из транспортных средств и судов.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно поправкам, штраф за выброс отходов и других предметов с судов повышен с 30 до 300 манатов. Кроме того, за выброс мусора или любых предметов из транспортных средств на дороги или дорожные сооружения физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

Источник: Report