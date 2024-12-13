Президент утвердил ужесточение штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил шестикратное увеличение штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Глава государства подписал указ о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Размер штрафа за выброс окурков и других табачных отходов повышен с 50 до 300 манатов. Повторное нарушение в течение года будет наказываться штрафом в размере 700 манатов или общественными работами на срок от 60 до 100 часов.

Источник: Report