Утверждены межправительственные документы с Саудовской Аравией и Индонезией

Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о взаимном освобождении от краткосрочных виз обладателей дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Глава государства также утвердил межправительственное соглашение с Индонезией об освобождении от виз обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Отметим, что оба документа были подписаны 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.