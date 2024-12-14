Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили с победой на президентских выборах в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание новоизбранному президенту Грузии Михаилу Кавелашвили по случаю победы на прошедших сегодня президентских выборах.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджано-грузинские связи исходят из воли наших народов, исторически живших в условиях дружбы и добрососедства и всегда поддерживавших друг друга. Нас радует, что наши двусторонние отношения, построенные на таком прочном фундаменте, основанном на взаимном уважении и доверии, сегодня развиваются всесторонне и успешно.

Верю, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления и расширения наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства ради процветания наших стран и народов, обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала», - говорится в послании азербайджанского лидера.