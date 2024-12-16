Внесены изменения в состав Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение «О создании Координационного штаба для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» №2303 от 24 ноября 2020 года.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.