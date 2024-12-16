Ильхам Алиев поздравил Короля Бахрейна с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев направил послание Королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника Королевства.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании главы Азербайджанского государства говорится:

«Ваше величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Бахрейн.

Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия по расширению азербайджано-бахрейнских связей, развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Бахрейна благополучия и процветания».