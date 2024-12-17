Президент Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан России - ФОТО

17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Сначала состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом «Достлуг» Азербайджана. Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Рустам Минниханов награжден орденом «Достлуг».

Президент Ильхам Алиев сказал: Поздравляю с заслуженной наградой. Вы очень многое делаете для укрепления наших традиционных связей на протяжении многих лет. Поэтому мне очень приятно вручить Вам такую высокую награду и пожелать новых успехов.

Раис Рустам Минниханов сказал: Спасибо большое, господин Президент. Высокая награда. Очень ценим наши отношения в рамках российско-азербайджанских отношений. Татарстан имеет особое место. Исторически так сложилось, что наши братские народы и, самое главное, наши лидеры – лидер Азербайджана Гейдар Алиев и наш первый Президент Минтимер Шарипович Шаймиев заложили тот курс, который мы продвигаем.

Затем состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова.