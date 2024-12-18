Выделены средства на строительство моста через Самур-Абшеронский канал

На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение.

Согласно Распоряжению, для строительства нового шестипролетного моста длиной 100 метров над железнодорожной линией и Самур-Абшеронским каналом на улице Магомеда Асадова, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, из Резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете АР на 2024 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9 960 000,0 маната.