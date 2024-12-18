На проведение очередного конкурса Yüksəliş выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2025 году очередного конкурса Yüksəliş («Восхождение»).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, на текущие работы по проведению очередного конкурса в 2025 году из Резервного фонда Президента АР, предусмотренного в госбюджете на 2024 год, Министерству молодежи и спорта выделяется 1 млн манатов.