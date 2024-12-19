Утвержден Грантовый договор между ГТК АР и Всемирной таможенной организацией
Утвержден «Грантовый договор между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства подписал соответствующий Указ.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление Всемирной таможенной организации о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Грантового договора.
Грантовый договор был подписан 29 июня 2024 года в Брюсселе.
127