Утвержден Грантовый договор между ГТК АР и Всемирной таможенной организацией

Утвержден «Грантовый договор между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства подписал соответствующий Указ.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление Всемирной таможенной организации о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Грантового договора.

Грантовый договор был подписан 29 июня 2024 года в Брюсселе.