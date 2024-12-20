Президент Азербайджана подписал Указ по Государственной инвестиционной программе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о совершенствовании деятельности в области составления, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулирования некоторых связанных с этим вопросов.

Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.

С новой редакцией «Правил составления, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы» можно ознакомиться здесь.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить включенные в Государственную инвестиционную программу правила мониторинга реализации инвестиционных проектов и оценки результатов и уведомить об этом Президента.