Президент Азербайджана подписал Указ по Государственной инвестиционной программе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о совершенствовании деятельности в области составления, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулирования некоторых связанных с этим вопросов.
Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.
С новой редакцией «Правил составления, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы» можно ознакомиться здесь.
Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить включенные в Государственную инвестиционную программу правила мониторинга реализации инвестиционных проектов и оценки результатов и уведомить об этом Президента.
183