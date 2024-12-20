Сменился посол Азербайджана в Индонезии

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении Рамиля Абил оглу Рзаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Индонезии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Другим Распоряжением главы государства Джалал Сабир оглу Мирзоев отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Индонезии, в то же время на Филиппинах, Тимор-Лесте, Сингапуре, а также с поста постоянного представителя Азербайджана в ASEAN.