Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться. Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений на высоком уровне с новой отправной точки на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».