Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения.
Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг,
От всей души поздравляю Вас с днем рождения.
Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь.
С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.
Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет Вашей страны.
В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства».