Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения.

Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг,

От всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь.

С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.

Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет Вашей страны.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства».