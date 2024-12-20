Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
В письме говорится:
«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в международных делах, по праву пользуясь высоким авторитетом на мировой арене.
Благодарю Baс за всемерное содействие укреплению и совершенствованию многоплановых связей Астраханской области с Азербайджанской Республикой. Уверен, что и в дальнейшем установившийся конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению двустороннего взаимодействия.
В этот знаменательный для Вас день желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации всех планов и начинаний на благо народа Азербайджанской Республики».