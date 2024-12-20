Андрей Костин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент-председатель правления российского публичного акционерного общества «Банк ВТБ» Андрей Костин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правления и коллектива Банка ВТБ примите теплые поздравления с Вашим днем рождения!

За два десятилетия Вашего служения Азербайджанской Республике Азербайджан весомо укрепил свой международный авторитет, упрочил позиции регионального лидера и значимого игрока на Евразийском пространстве.

Ваше переизбрание на пост Президента в этом году стало свидетельством высокого доверия со стороны граждан, в основе которого - успешное решение стоящих перед страной важных политических и социально-экономических задач.

В России высоко ценят нацеленность руководства Азербайджана на углубление российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, вековых добрососедских и деловых отношений, которые продолжают динамично развиваться в условиях непростых вызовов.

Группа ВТБ плодотворно работает на рынке республики уже 15 лет, высоко ценит налаженный рабочий диалог с правительством и регулятором Азербайджана и настроена на дальнейшее надежное обеспечение взаимовыгодного торгово-инвестиционного и финансового сотрудничества, значимых проектов в сфере инфраструктуры и промышленной кооперации.

Признательны органам государственной власти Азербайджана за открытость к диалогу и готовность к поиску решений, отвечающих духу наших отношений, в том числе в такой значимой сфере, как трансграничные расчеты.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, самые добрые пожелания успехов в Вашей деятельности на посту главы государства, неисчерпаемого запаса сил, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!».