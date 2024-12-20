Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович!
С Днем рождения!
Примите самые теплые пожелания в этот день!
Удачи, оптимизма, успехов, покорения новых вершин, сил и энергии!
Искренне благодарю за дружбу и сотрудничество с «Комсомолкой».
Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!».
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