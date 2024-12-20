Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С Днем рождения!

Примите самые теплые пожелания в этот день!

Удачи, оптимизма, успехов, покорения новых вершин, сил и энергии!

Искренне благодарю за дружбу и сотрудничество с «Комсомолкой».

Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!».