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Валентина Антоненко направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

First News Media19:55 - Сегодня
Валентина Антоненко направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Директор гуманитарного лицея «Лингвист» имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины, заслуженный учитель Украины, лауреат азербайджанского ордена «Достлуг» Валентина Антоненко направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Çox hörmətli Cənab Prezident!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем рождения! Крепкого здоровья Вам, благополучия, личного счастья, безграничной радости, свершения всех задуманных планов, душевного спокойствия, верных друзей и, главное, благословения Великого Аллаха!

Высокоуважаемый господин Президент! Я хочу, чтобы Вы знали, что мне очень приятно Вас поздравить с Днем рождения, потому что я Вас считаю очень дорогим для меня Человеком, Человеком большой души и доброго сердца. До конца своих дней буду молиться за Вас Всевышнему, просить у него защиты для Вас, ведь Вы выполняете в своей жизни особую, очень ответственную миссию – миссию великого политического деятеля современности, мудрого государственного руководителя, наследуя заветы Ваших славных родителей – Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой.

Ваше превосходительство, пусть в этот прекрасный день Вам улыбается Солнышко, пусть душа Ваша радуется от искренних поздравлений и пожеланий Ваших родных и верных друзей. Пусть в этот день свершится чудо – исполнится Ваша заветная мечта.

Высокоуважаемый господин Президент!

Процветания, мира Вашей Стране, дорогому моему сердцу Азербайджану, благополучия всему азербайджанскому народу.

С огромным уважением и любовью к Вам».

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