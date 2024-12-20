Генеральный секретарь ТРАСЕКА направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

От имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и от себя лично позвольте засвидетельствовать Вам свое высокое почтение и сердечно выразить искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Ваше мудрое руководство и комплексный подход к многоаспектному развитию Азербайджанской Республики продолжают укреплять позиции страны на международной арене. Неоспоримые достижения Азербайджана, включая успешное председательство в Конференции ООН по изменению климата (СОР29), конструктивный вклад в решение глобальных вызовов служат свидетельством Вашей дальновидности и стремления к дальнейшему процветанию азербайджанского народа.

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА с высоким почтением отмечает Вашу целеустремленную и результативную деятельность, направленную на расширение экономического потенциала страны и развитие регионального и международного сотрудничества в многочисленных ключевых направлениях, включая транспортный коридор.

Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам глубокую признательность и благодарность за Вашу непоколебимую приверженность созданию лучших условий для региональной связанности, в том числе посредством международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

В этот знаменательный и торжественный день примите мои теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения на новые свершения!

Пусть Ваши неустанные усилия и труд продолжают приносить успех и процветание Вам, в Вашем лице близким Вам людям и всему народу Азербайджанской Республики!».