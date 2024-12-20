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Генеральный секретарь ТРАСЕКА направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

First News Media20:25 - Сегодня
Генеральный секретарь ТРАСЕКА направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

От имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и от себя лично позвольте засвидетельствовать Вам свое высокое почтение и сердечно выразить искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Ваше мудрое руководство и комплексный подход к многоаспектному развитию Азербайджанской Республики продолжают укреплять позиции страны на международной арене. Неоспоримые достижения Азербайджана, включая успешное председательство в Конференции ООН по изменению климата (СОР29), конструктивный вклад в решение глобальных вызовов служат свидетельством Вашей дальновидности и стремления к дальнейшему процветанию азербайджанского народа.

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА с высоким почтением отмечает Вашу целеустремленную и результативную деятельность, направленную на расширение экономического потенциала страны и развитие регионального и международного сотрудничества в многочисленных ключевых направлениях, включая транспортный коридор.

Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам глубокую признательность и благодарность за Вашу непоколебимую приверженность созданию лучших условий для региональной связанности, в том числе посредством международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

В этот знаменательный и торжественный день примите мои теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения на новые свершения!

Пусть Ваши неустанные усилия и труд продолжают приносить успех и процветание Вам, в Вашем лице близким Вам людям и всему народу Азербайджанской Республики!».

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