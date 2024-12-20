Гэри Джонс поздравил Президента Ильхама Алиева

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья и постоянных успехов в высшей государственной деятельности на благо Вашей страны.

В этом году мы отметили 30-летие подписания «Контракта века», который создал перелом в экономике Азербайджана и зажег «зеленый свет» для нефтегазовых проектов мирового масштаба. Этот юбилей также ознаменовался подписанием Контракта о добыче свободного газа по «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли» и недавней добычей на данном месторождении 600-миллионной тонны.

Также были предприняты важные шаги по реализации новых возможностей сотрудничества и ваших проектов, связанных с сектором «зеленой энергии».

Выражаю Вам глубокую признательность за постоянную поддержку, оказываемую Вами в период нашего продолжающегося десятилетиями энергетического партнерства. Уверен, что наше стратегическое партнерство с правительством Азербайджана и SOCAR будет продолжаться еще много лет.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новогодним праздником, передаю наилучшие пожелания».