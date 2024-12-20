Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси, в котором поздравил Президента Египта с высоким уровнем организации и успешными результатами 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), прошедшего в столице Египта, Каире, 19 декабря 2024 года.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с прекрасной организацией и успешными результатами состоявшегося 19 декабря 2024 года в столице Египта Каире 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Выражаю глубокую признательность Арабской Республике Египет и лично Вам за единогласное избрание Азербайджанской Республики на этом престижном мероприятии, которое принимала Ваша дружественная страна, членом организации D-8. Как Вы отметили в поздравительном послании, членство Азербайджана в организации откроет новую страницу в отношениях между нашими странами.

Примечательно, что организация D-8, действующая около 30 лет, впервые приняла решение о расширении. Это историческое решение, являющееся показателем международного доверия Азербайджану, - источник особой гордости для нас.

Однозначная поддержка, выраженная кандидатуре Азербайджана, – проявление наших отношений крепкой дружбы и сотрудничества, единства и солидарности со всеми странами-членами организации.

Уверен, что Азербайджан вместе с остальными странами-членами внесет свой вклад в мобилизацию совместных усилий с целью защиты основополагающих принципов D-8, углубления сотрудничества в рамках организации и продвижения наших общих интересов, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу.

Уважаемый господин Президент,

Нынешний уровень азербайджано-египетских отношений и сотрудничества, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение. Ваш визит в Азербайджан в начале прошлого года и мой визит в Египет в июне нынешнего года заложили основу нового этапа в истории наших межгосударственных связей.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полного использования потенциала взаимодействия, расширения плодотворного сотрудничества в рамках международных структур.

Еще раз выражаю Вам признательность, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта – неизменного благополучия и процветания».