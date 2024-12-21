Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Уважаемый господин Президент,

Крайне потрясены известием о гибели и ранении людей в результате трагического инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю выздоровления раненым.