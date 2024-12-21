 Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

First News Media10:25 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Уважаемый господин Президент,

Крайне потрясены известием о гибели и ранении людей в результате трагического инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю выздоровления раненым.

Поделиться:
654

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Общество

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Общество

Пострадавших и разрушений после землетрясений на азербайджано-армянской границе ...

Общество

В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев направил письмо Масуду Пезешкиану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили с победой на президентских выборах в Грузии

Президент Ильхам Алиев встретился с Раисом Республики Татарстан России - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане задержан наркоторговец

Сегодня, 12:00

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 11:50

В Турции за неделю задержаны 40 подозреваемых в причастности к терроризму

Сегодня, 11:40

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Сегодня, 11:25

В аэропортах Казани и Ижевска остановили полеты - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

Шушинка, возвращающаяся в родной город: Многолетней тоске пришел конец

Сегодня, 11:05

Нефть на мировых рынках подорожала

Сегодня, 10:45

Сотрудниками полиции найдены пропавшие накануне 8 человек

Сегодня, 10:35

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Сегодня, 10:25

За 11 месяцев этого года произошло 505 ДТП, погибли 344 человека

Сегодня, 10:20

Впервые в мире родился ребенок, зачатый вне тела женщины

Сегодня, 10:05

Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля

Сегодня, 09:55

В Агстафе автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибший

Сегодня, 09:45

В Баку проходит новогодняя ярмарка «Из села в город» - ФОТО

Сегодня, 09:35

Пострадавших и разрушений после землетрясений на азербайджано-армянской границе нет - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:25

Три человека пострадали в серьезном ДТП в Джалилабаде

Сегодня, 09:15

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

Сегодня, 09:10

Маск призвал к отставке Шольца после теракта в Магдебурге

Сегодня, 09:05

В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Сегодня, 08:45

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Боливии погибли 13 человек

Сегодня, 08:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23