Работающие за рубежом азербайджанские врачи вернутся в страну по спецпрограмме

Для врачей, работающих за границей, внедрена специальная программа возвращения в страну.

Об этом, отвечая на вопрос сотрудника 1news.az на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год, заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

«Эта программа действует уже более двух лет. Она направлена на улучшение материального обеспечения врачей, которые обучались и продолжали свою деятельность за границей, после их возвращения в страну. Уже около 200 врачей вернулись в страну через эту программу», - отмечает В.Гурбанов, подчеркивая, что в следующем году мы станем свидетелями возвращения в Азербайджан множества врачей из Германии.

По словам В.Гурбанова, в данном направлении ведется серьезная работа: «На самом деле, я не должен был об этом говорить. Мы уже начали пилотный проект с частью наших уважаемых врачей, проживающих в Германии, по организации хирургических услуг и развитию этой сферы в регионах. Руководителем этого пилотного проекта является один из наших врачей, представляющих Азербайджан за рубежом. Мы провели переговоры с множеством врачей, работающих в Германии. Я надеюсь, что к концу следующего года мы сможем обеспечить деятельность наших врачей, обучавшихся и работающих за границей, во всех наших регионах, и это станет большим успехом для Азербайджана».