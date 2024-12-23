Президент Азербайджана наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении спортсменов и спортивных специалистов Азербайджана.
Распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента АР.
За заслуги в развитии спорта в Азербайджане почетным дипломом Президента награждены:
Багиров Натиг Надир оглу;
Буньяталиев Рауф Али-Гейдар оглу;
Гурбанов Джаваншир Кязым оглу;
Садыгов Садыг Асаф оглу;
медалью «Терегги» награждены:
Аббасова Заргялям Местан гызы;
Абдуллаев Васиф Ислам оглу;
Джафаров Играр Иса оглу;
Алиев Фархад Вагиф оглу;
Мамедов Муса Салех оглу;
Мамедов Айдын Ага-Али оглу;
Мусаев Насими Гусейн оглу;
Расуллу Рашад Фархад оглу;
Тахиров Тахир Сахибджан оглу;
Вердиев Вугар Мурвет оглу.
За особые заслуги и высокий профессионализм в развитии спорта в Азербайджане почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» присвоено:
Абдуллаеву Нариману Садых оглу;
Умудову Ровшану Агагусейн оглу.
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики предоставлена:
Гараеву Фаигу Али оглу;
Гиясову Мираге Шахбудаг оглу;
Тагиеву Рамизу Джахангир оглу.