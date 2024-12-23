Президент Азербайджана наградил спортсменов и спортивных специалистов

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении спортсменов и спортивных специалистов Азербайджана.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента АР.

За заслуги в развитии спорта в Азербайджане почетным дипломом Президента награждены:

Багиров Натиг Надир оглу;

Буньяталиев Рауф Али-Гейдар оглу;

Гурбанов Джаваншир Кязым оглу;

Садыгов Садыг Асаф оглу;

медалью «Терегги» награждены:

Аббасова Заргялям Местан гызы;

Абдуллаев Васиф Ислам оглу;

Джафаров Играр Иса оглу;

Алиев Фархад Вагиф оглу;

Мамедов Муса Салех оглу;

Мамедов Айдын Ага-Али оглу;

Мусаев Насими Гусейн оглу;

Расуллу Рашад Фархад оглу;

Тахиров Тахир Сахибджан оглу;

Вердиев Вугар Мурвет оглу.

За особые заслуги и высокий профессионализм в развитии спорта в Азербайджане почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» присвоено:

Абдуллаеву Нариману Садых оглу;

Умудову Ровшану Агагусейн оглу.

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики предоставлена:

Гараеву Фаигу Али оглу;

Гиясову Мираге Шахбудаг оглу;

Тагиеву Рамизу Джахангир оглу.